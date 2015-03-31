Путін може виступити на відкритті 70-ї ювілейної сесії Генасамблеї ООН

За словами інформованих джерел "Ъ", "поїздка готується", але остаточна ясність з'явиться на початку серпня.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив, що такий варіант розглядається. Володимир Путін тричі виступав з трибуни ООН - у 2000, 2003 та 2005 роках.

Однією з головних тем майбутній сесії стане обговорення пропозиції деяких країн Заходу обмежити право вето постійних членів РБ ООН, у тому числі Росії.

Читайте такожКаспаров: потенціал путінського блефу вже вичерпується

Про те, що "готується поїздка" Володимира Путіна в Нью-Йорк в кінці вересня, розповіли два джерела, близьких до Кремля, і підтвердило джерело, близьке до секретаріату ООН.

Як очікується, президент РФ виступить на сесії Генеральної асамблеї ООН, яка в цьому році відзначить своє 70-річчя. Співрозмовники, втім, обмовились, що, хоча поїздка попередньо і стоїть у плані, що остаточна ясність у цьому питанні з'явиться лише на початку серпня.

"Все буде залежати від міжнародної ситуації",- сказав один зі співрозмовників "Ъ". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість поїздки вивчається. "Остаточне рішення поки не прийнято,- заявив він.- Відвідування сесії Генасамблеї - один з розглянутих варіантів, і в цьому сенсі не так важливо, ювілейна вона чи ні".