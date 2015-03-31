Екс-главу міліції Києва підозрюють в організації кривавого штурму Майдану в лютому 2014 року

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, Управління спеціальних розслідувань ГПУ у кримінальному провадженні про вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту та за іншими фактами незаконної протидії протестним акціям в період листопада 2013 року – лютого 2014 року зібрало докази причетності керівників органів внутрішніх справ до організації здійснення силової операції правоохоронних органів в ніч на 19 лютого 2014 року з метою розгону учасників акції протесту на Майдані Незалежності у Києві.

За результатами розслідування повідомлено про підозру колишньому в.о. начальника Головного управління МВС України в місті Києві та його заступнику, начальнику громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві в організації штурму Майдану та відданні наказу на таку операцію, в результаті чого внаслідок протиправного застосування фізичної сили та спеціальних засобів працівниками правоохоронних органів були вчинені вбивства 13 громадян та спричинені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості більш як 130 особам.

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Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Підозрювані оголошені у розшук.

У Генпрокуратурі уточнили, що йдеться про колишнього в.о. начальника столичного главку міліції Валерія Мазана та його заступника Петра Федчука.