Порошенко затвердив склад Конституційної комісії

14:17, 31 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ № 190/2015 "Питання Конституційної комісії", яким затвердив персональний склад комісії.

Конституция / ukrliter.com

Як повідомляє сайт президента, головою Конституційної комісії (за згодою) є голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво- Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою).

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Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.

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