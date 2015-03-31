Порошенко затвердив склад Конституційної комісії

Як повідомляє сайт президента, головою Конституційної комісії (за згодою) є голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво- Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою).

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Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.