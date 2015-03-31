Конституційна комісія може вперше зібратися вже на цьому тижні

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні президент підписав указ про персональний склад Конституційної комісії, яку було запропоновано мені очолити", - зазначив Гройсман.

"Отже, розпочинаємо напрацьовувати зміни до головного закону країни. Перше засідання ми плануємо зібрати вже цього або наступного тижня", - повідомив він.

За словами Гройсмана, це буде не просто установче засідання - за його результатами необхідно буде виробити чіткі терміни роботи й алгоритм розробки ключових положень Конституції.

"Маємо вирішити принциповий момент - напрацьовувати усі зміни до Конституції одразу чи відпрацьовувати по розділах. Зокрема зміни щодо децентралізації мають бути прийняті невідкладно, щоб уже восени провести вибори за новою системою", - наголосив голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент Петро Порошенко підписав указ №119/2015 про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.

Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.

Сьогодні, 31 березня, президент підписав указ № 190/2015 "Питання Конституційної комісії", яким затвердив персональний склад комісії.

Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.