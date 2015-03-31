Конституційна комісія може вперше зібратися вже на цьому тижні
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, якого указом президента України було визначено головою Конституційної комісії, заявляє, що перше засідання комісії може відбутися вже цього тижня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні президент підписав указ про персональний склад Конституційної комісії, яку було запропоновано мені очолити", - зазначив Гройсман.
"Отже, розпочинаємо напрацьовувати зміни до головного закону країни. Перше засідання ми плануємо зібрати вже цього або наступного тижня", - повідомив він.
За словами Гройсмана, це буде не просто установче засідання - за його результатами необхідно буде виробити чіткі терміни роботи й алгоритм розробки ключових положень Конституції.
"Маємо вирішити принциповий момент - напрацьовувати усі зміни до Конституції одразу чи відпрацьовувати по розділах. Зокрема зміни щодо децентралізації мають бути прийняті невідкладно, щоб уже восени провести вибори за новою системою", - наголосив голова ВР.
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Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент Петро Порошенко підписав указ №119/2015 про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.
Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.
Сьогодні, 31 березня, президент підписав указ № 190/2015 "Питання Конституційної комісії", яким затвердив персональний склад комісії.
Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.