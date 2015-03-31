У Авакова обурені звітом РЄ з розстрілу Майдану: ми не заважали розслідуванню

Про це йдеться в заяві МВС, оприлюдненій на сайті відомства.

"МВС, особливо в перші дні після повалення режиму Януковича, взяло на себе основну роботу з визначення дійових осіб і забезпечення збору та зберігання речових доказів. Разом із тим, керівництво у розслідуванні цих кримінальних проваджень здійснювалося виключно Генеральною прокуратурою України. МВС із самого початку виконувало виключно завдання, поставлені ГПУ", - йдеться в заяві МВС.

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У відомстві нагадали, що саме МВС вирахувало усіх бійців "чорної роти "Беркуту", розкрило справи про убивство журналіста В'ячеслава Веремія, викрадення активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Ігоря Вербицького, побиття Тетяни Чорновіл та організацію "тітушок".

В МВС запевняють, що наразі організовано щотижневе спільне підбиття підсумків роботи спеціальної слідчої групи ГПУ і постійно діючої оперативної групи МВС, "що дозволило суттєво активізувати роботу по розслідуванню злочинів і усунути розбіжності в роботі слідчих груп різних відомств, які мали місце на початковому етапі".

У Авакова припустили, що саме про цю проблему і заявив голова МКГ Ніколас Братц на прес-конференції, "виходячи з недостовірної і застарілої інформації".

"Таким чином, звинувачення в тому, що МВС України "створює системні перешкоди розслідуванню злочинів на Майдані" є безпідставними, а інформація про нібито недостатню співпрацю з Генпрокуратурою – недостовірною", - обурилися в МВС.