Черновецького та Добкіна беруть під захист

Асоціація міст України заявила про готовність захищати київського і харківського представників місцевого самоврядування від неправомірних дій з боку виконавчої та законодавчої влади.

Про це заявив виконавчий директор АМУ Мирослав ПІТЦИК, повідомляє тижневик "Дзеркало тижня".

"Усе особисте я мушу покласти на поличку і виступити як категоричний опонент парламенту, котрий наважився на безпрецедентний крок", - прокоментував М.ПІТЦИК постанову Верховної Ради про позачергові вибори Київського міського голови і міськради.

Він також негативно оцінив дії виконавчої влади, спрямовані проти Харківського міського голови. "Повірте, хоч як би ми оцінювали політику ДОБКІНА, Харків може стати точкою неповернення", - заявив виконавчий директор АМУ.

Крім того, М.ПІТЦИК проінформував про наявну ситуацію Раду європейських муніципалітетів і регіонів, Конгрес місцевих і регіональних властей Ради Європи, а також Європейську комісію з питань регіонів.

"Я дійсно озвучив ситуацію для членів європейських організацій, а також запросив в Україну спеціальну комісію РЄ, котра проведе моніторинг місцевого самоврядування в частині виконання Європейської хартії, ратифікованої Україною", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

Вибори відбуватимуться 25 травня.