Екс-керівники Укрзалізниці і Укрпошти звинуватили посадових осіб ДФІ у вимаганні хабара

Про це колишні посадовці повідомили журналістам після подачі заяви.

За словами Остап’юка, Микола Гордієнко через посередників вимагав у нього хабар у розмірі 500 тисяч доларів США за складання «позитивного» акту під час перевірки підприємства.

Аналогічну заяву зробив і Василь Веселий: «Під час проведення ревізії від нас прямим текстом для голови ДФІ вимагали хабар в розмірі 100 тисяч доларів для того, щоб зробити «правильний» акт».

Водночас екс-посадовці називають безпідставними заяви Гордієнка, зроблені в програмі «Шустер-Live» від 20 березня, про збитки, які ніби то були завдані підприємствам.

«Гордієнко видає бажане за реальне. Таку оцінку може надавати прокуратура або судові органи», - заявляє Остап’юк.

Борис Остап’юк очолював ДП «Укрзалізниця» з квітня по листопад 2014 року. Василь Веселий з лютого по грудень 2014 року займав посаду комерційного директора ДП «Укрпошта».