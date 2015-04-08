До Києва прибув президент Польщі Коморовський (фото)

17:22, 08 квітня 2015
Політика
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В Україну з офіційним візитом прибув президент Польщі Броніслав Коморовський.

REUTERS

Про повідомляє Twitter Адміністрації президента.

Біля будівлі Адміністрації президента України Броніслава Коморовського і його дружину зустрічав президент України Петро Порошенко з дружиною.

REUTERS

Пролунали державні гімни обох країн. На честь польського гостя вишикувалась Почесна варта.

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Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму. У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.

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