До Києва прибув президент Польщі Коморовський (фото)

Про повідомляє Twitter Адміністрації президента.

В @APUkraine відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України та Президента Республіки Польща pic.twitter.com/zQzTrW2zUB — APU (@APUkraine) April 8, 2015

Біля будівлі Адміністрації президента України Броніслава Коморовського і його дружину зустрічав президент України Петро Порошенко з дружиною.

Пролунали державні гімни обох країн. На честь польського гостя вишикувалась Почесна варта.

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Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму. У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.