Путін не наважиться на військове захоплення України - Кваснєвський

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський в ефірі TVN24.

"Не вірю в те, що Путін є настільки безвідповідальним, аби в'їхати в Україну на танках. Я вважаю, що він може досягнути мети захоплення України без мілітарних методів", - сказав він.

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На думку Кваснєвського, Путін не наважиться на військове захоплення України, оскільки це призведе до повного розриву контактів із західними партнерами, які ще ведуть якийсь діалог з РФ, та до загострення санкцій.

За словами Кваснєвського, це вже означатиме початок "гарячої, а не холодної війни", а Путін у цьому не зацікавлений. "Він чекає на момент, коли змучений український народ зробить Майдан номер 3, і (Путін) скаже: слухайте, облиште це європейське майбутнє та порозмовляйте з тими, хто може надати реальну допомогу", - сказав екс-президент Польщі.

На його думку, в Україні знайдуться політики, які почнуть переконувати людей у тому, що немає іншого виходу, як домовлятися з Москвою, і це може знайти розуміння у частини українців, зокрема старшого віку.

Водночас Кваснєвський зазначив, що Путін може зазнати фіаско через зростання національної свідомості громадян України. "Це може не вийти через те, що Путін не усвідомлює того, що сталося за останні 25 років незалежності України, зокрема через два Майдани… Український народ народжується на наших очах, і парадоксально, та одним з батьків українського народу є Путін", - сказав Кваснєвський.