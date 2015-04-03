У Раді зареєстровано законопроект про доступ до архівів репресивних органів 1917-1991 років

Про відповідний законопроект №2540 повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Текст документа наразі відсутній.

Крім того, на сайті Ради зареєстровано Проект Закону про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років – №2539 та Проект Закону про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті – № 2538. Так само, тексти документів відсутні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні уряду, що ними підготовлено проект закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів та заборону їхньої пропаганди в Україні.

Читайте такожКабмін підготував законопроект про засудження комуністичного та нацистського режимів і заборону їх пропагандиВіце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні уряду узагальнив, що пропонується ухвалити законопроекти "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.", "Про засудження соціалістичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у XX столітті", "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного, тоталітарного режимів 1917-1991 рр".

Яценюк закликав парламентську коаліцію невідкладно ухвалити законопроекти.