Омельченко розповів, чому він не сусід Засухи

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що втратив голоси киян через відсутність цивілізованого закону про вибори, який дав право опонентам чинного мера “наводити на діючу владу наклепи, брехню та плітки”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, зазначивши, що «стільки їх було, що якби з них одна десята була б правди, то голова ОМЕЛЬЧЕНКО сьогодні міг би бути сусідом з ЗАСУХОЮ».

На запитання, чи відчуває він себе переможеним на нинішніх виборах мера столиці, О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів: «Морально – так».

Звертаючись до журналістів, він також зазначив, що “готовий стати перед Божим законом і перед законом журналістів”, якщо ті знайдуть серед масової брехні та наклепів на нього хоча б 10% гріха. «Тому що закони України мене оберігали. Я 9 років не був недоторканним, як народні депутати. Поміняли в Києві 7 прокурорів за 9 років, 8 начальників главків міліції. І всі влади на всіх етапах давали інтелігентні доручення – почніть з перевірки міського голови. Тому за ці роки перевірок прокуратури, СБУ і МВС було достатньо», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На запитання журналістів, чого він очікує від Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО як від нового мера столиці і як він до цього ставиться, О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів: «Нічого не очікую. Ніяк не відношусь».

Щодо того, чи вбачає свою вину нинішній мер в тому, що на виборах Київського міського голови перемогла «неадекватна людина і довела Київ до шокового стану», О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що не вважає себе винним. Водночас додав, що не знімає з себе частини вини в тому, що відбулося в Києві. Він також підкреслив, що «молодий, не підготовлений лідер Віталій КЛИЧКО і досвідчений та підготовлений Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО разом набрали 46% голосів», а Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має 32%. Тому, за його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважати себе народним мером може лише “по його власному домисленню”.

В розмові з журналістами О.ОМЕЛЬЧЕНКО також повідомив, що ніколи не збирався оскаржувати результати виборів. «Є довірені особи. В мене їх з п’яти - три. І вони вправі захищати свого кандидата», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.