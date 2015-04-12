Україна спростить процедуру надання громадянства активістам із РФ - Порошенко

Президент України Петро Порошенко анонсував законодавчу ініціативу, яка має спростити процедуру надання українського громадянства переслідуваним у Росії активістам.

Про це він заявив сьогодні після відвідання храмів з нагоди Великодня, передає Радіо Свобода.

«Нинішні процедури надання громадянства не дозволяють мені цього робити, але я внесу зміни до закону, щоб ми мали можливість надавати політичний притулок тим, хто реально зазнає політичного переслідування за захист української позиції. Я спрощу це», – пообіцяв президент.

Читайте такожМайже 50% українців вважають, що за підтримку агресії РФ та сепаратизм треба позбавляти громадянства - опитування

За його словами, нині закон встановллює в таких випадках «серйозні обмеження», і необхідно довести, «що саме цей громадянин становить особливий і важливий публічний інтерес для України».

Радіо Свобода зазначає, що процес надання громадянства України росіянам, яким на батьківщині загрожує переслідування за проукраїнську позицію, нині дуже ускладнений. Майже рік знадобився для отримання громадянства України 27-річному Іллі Богданову, який бере участь в антитерористичній операції на сході країни.

За даними Радіо Свобода, яка посилається на Державну міграційну службу, близько 400 громадян Росії просять притулку в Україні. Але самі росіяни, які переїхали в Україну, вважають, що кількість їхніх співгромадян у країні нараховує кілька тисяч осіб. Перша хвиля переселення російських інтелектуалів в Україну розпочалася після Помаранчевої революції, наступна хлинула в Україну після Революції гідності та початку російської агресії в Криму й на Донбасі.