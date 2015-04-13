Порошенко обговорив з Вучичем збільшення кількості інспекторів ОБСЄ на Донбасі

Як зазначається в повідомленні, Порошенко наголосив, що Україна завжди підтримувала територіальну цілісність Сербії. Зі свого боку, Вучич підтвердив визнання територіальної цілісності України.

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Глава Української держави проінформував про останні події на Донбасі і висловив сподівання, що Сербія, яка головує в ОБСЄ, використає всі можливості для повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами.

Співрозмовники домовилися координувати дії задля підвищення ефективності моніторингу СММ ОБСЄ, зокрема наголосили на необхідності збільшення кількості інспекторів та покращення їхнього технічного забезпечення.

Президент України закликав Сербію посилити кримінальну відповідальність за участь її громадян у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Вучич запевнив, що саме такого підходу і будуть дотримуватися у Сербії щодо найманців.

Співрозмовники запросили здійснити візити на найвищому рівні до України та до Сербії.