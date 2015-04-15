Знайдено зниклі матеріали по справі Тимошенко - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм.

"Виявилося, що весь цей час мішки з матеріалами перебували в Печерському районному відділенні МВС у Києві, куди вони були доставлені після виселення "Правого сектора" з готелю "Дніпро", - зазначив він.

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За словами нардепа, за знайденими матеріалами можна встановини практично всіх осіб, причетних до фальсифікації кримінальної справи проти лідера партії "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, з ГПУ зникли справи Тимошенко, пов'язані з "кіотським протоколом" та закупівлею машин "швидкої допомоги". Незабаром Найєм заявив, що зниклі матеріали повинні бути в розпорядженні представників українського Добровольчого корпусу "Правий сектор".