ЗМІ: Олланд і Порошенко зустрінуться в Парижі 22 квітня

Президент Франції Франсуа Олланд наступного тижня прийме президента України Петра Порошенка, щоб обговорити з ним ситуацію на Донбасі.

Про це повідомив сам Олланд під час візиту до Берна, повідомляє Українська правда із посиланням на Le Figaro.

Олланд не уточнив, коли саме Порошенко прибуде до Парижа, але, за даними французької газети, президенти зустрінуться у середу, 22 квітня.

За словами Олланда, на зустрічі перш за все мова піде про виконання мінських домовленостей.

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Крім того, французький президент повідомив, що до візиту Порошенка він зустрінеться з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Я, ймовірно, найближчими днями зустрінуся з пані Меркель, щоб переконатися, що ми можемо реалізувати мінські угоди і забезпечити їхнє повне виконання", - сказав він.