Експерт назвав Бузину і Калашникова "ритуальними жертвами" на вівтар російській пропаганді

Таку думку в коментарі УНІАН висловив глава Правління центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Ці вбивства (Калашникова та Бузини - УНІАН) пов’язані з тим, що вони були оперативно використані президентом РФ Володимиром Путіним на його прес-конференції. Вбивства відбулись прямо перед «прямою лінією» Путіна і були використані ним для підтвердження тези про нібито політичний терор в Україні», - зазначив експерт.

На переконання Фесенка, вбили людей, які насправді не мали ніякої великої ваги в нинішній опозиції, в якомусь протестному русі, але вони були проросійськими фігурами і навіть скандально відомими. «Тому виникає така підозра, що і Калашникова, і Бузину зробили такими собі ритуальними жертвами на вівтар російській пропаганді, щоб нібито підтвердити звинувачення в політичному терорі в Україні», - додав політолог.

«Треба було Путіну дати конкретні, наявні докази під час його прес-конференції. Безумовно, це лише підозри, але збіг цих обставин дає підстави для таких висновків», - вважає він.

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«Якби Калашников був вже таким ключовим свідком у злочинах проти Євромайдану, причетним до організації тітушок, його б уже давно прибрали, але він більше виконавець, він організатор тільки на певному рівні, він не був ключовою фігурою в плані організації тітушок по всій країні, у нього було певне завдання по Києву, я думаю, і все. Я, чесно кажучи, щодо цієї версії, що його вбили як ключового свідка, ставлюся з сумнівом. Я більше схиляюся до версії, що ці вбивства – це частина великого піар-проекту російських спецслужб для того, щоб продемонструвати, що в Україні нібито існує політичний терор», - аргументує експерт.

«Це все зроблено для російських глядачів, але щоб і налякати Європу, тому що має відбутися саміт Україна-ЄС (27 квітня – УНІАН), до нас мають приїхати лідери ЄС, і от такі показові вбивства – це спосіб дискредитації України. Всі ці вбивства дуже чітко вкладаються в певний піар-план, певну піар-стратегію, яку можуть реалізовувати російські спецслужби», - наголошує Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.20 в Києві в районі вул. Дегтярівської двоє невідомих у масках застрелили журналіста Бузину. 15 квітня екс-депутат Олег Калашников був розстріляний біля дверей своєї квартири у Києві.

Міліція порушила кримінальні справи за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).