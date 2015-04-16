Самооборона Шевченківського району Києва повідомила номери машини, з якої розстріляли Бузину
15:05, 16 квітня 2015Політика
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У групі в Facebook громадської організації «Шевченківська народна самооборона» з'явилося повідомлення з номерами автомобіля, з якого розстріляли Олеся Бузину.
Вбивство було вчинено у Шевченківському районі столиці
Повідомлення в групі залишив киянин, член групи Богдан Йовженко.
«До уваги! BL8108W Форд універсал синього кольору, молодяки в масках скоїли вбивство за адресою вул. Дегтярівська 58 та скрились у невідомому напрямку. При появі, дзвоніть 102 або на нашу гарячу лінію. Дякую за увагу!» - написав він.
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Нагадаємо, як повідомили УНІАН у Відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вбивство було скоєно близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.
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