Під час "прямої лінії" Путін зображував доброго дядечка - NYT

Так на сторінках New York Times описує вчорашню прес-конференцію президента Росії оглядач Нейл Макфаркюхар. Він додає, що Путін запевняв, що економічна криза в країні під контролем і він сам не в захваті від труднощів, пише ZN.

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Хоча минулого року під час такої прес-конференції Путін акцентував увагу на анексії Криму і "національній гордості" через окупацію частини України. А цього разу він говорив більше про корів і надої, ніж про Крим. Перша згадка про півострів прозвучала через три години і 40 хвилин з початку прес-конференції. До того Путін намагався зобразити стабільність в економіці, хоча інфляція перевалила за 11%.

Коли ж розмова дійшла до політики, він почав повторювати те, що вже багато разів сказав. Зокрема про те, що російських військ нібито на Сході України немає. А США винні в тому, що з'явилися терористи "Ісламської держави".

"В Путіна є два основних публічних образи. Один з них - сердитий Путін, який інколи, здається, зневажає весь світ і в своїх промовах закликає силовиків жорстко придушувати внутрішні загрози його владі. Але є Путін – "добрий дядько". Таким він був вчора, відповідаючи на більшість питань з поміркованої позиції", - йдеться в статті.

Ще восени він давав зрозуміти, що готовий захопити половину України, щоб створити там псевдодержаву "Новоросію". Тепер же його заяви запевняють в протилежному.

"В нас немає імперських амбіцій. Але забезпечити достойне життя, в тому числі росіянам, які живуть закордоном, в сусідніх країнах СНД, ми можемо розвиваючи взаємодію і співробітництво", - сказав Путін.

Але поки президент Росії виступав у образі "доброго дядька", його військові в Москві заявляли, що це Захід винен у війні в Україні. І запевнили, що вони "не будуть миритися" з розширенням НАТО. А крім того, поліція вдерлася в офіс організації опозиціонера Михайла Ходорковського і вилучила всі документи і комп'ютери. Це подає агресивний сигнал як росіянам, так і всьому світові.