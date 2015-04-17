ОБСЄ: Українські та російські офіцери заявили про "третю силу", яка зриває перемир'я

Про таку заяву військових, зроблену в четвер, 16 квітня, повідомляє Організація з безпеки і співпраці в Європі, пише Радіо Свобода.

Представники її Спеціальної моніторингової місії в Україні на тому спостережному пункті на залізничному вокзалі Донецька, що розташований відносно недалеко від села Піски й донецького аеропорту, повідомляють про три спроби Спільного центру організувати місцеві перемир’я того дня – але щоразу вже через кілька хвилин після узгодженого часу початку перемир’я знову починався вогонь із мінометів і кулеметів великого калібру.

Протягом усього дня в четвер спостерігачі на донецькому вокзалі фіксували бойові дії в донецькому аеропорті й сусідніх місцевостях, зокрема, біля села Піски й міста Авдіївки, що підконтрольні владі України.

А біля села Широкина, що під Маріуполем, спостерігачі чули того дня вибухи поблизу сусіднього села Бердянського, та в самому Широкині було спокійно.

Читайте такожПитання участі "третьої сили" у злочинах проти майданівців залишається відкритим — звіт РЄКрім того, поінформувала місія ОБСЄ, за четвер вони спостерігали в зоні конфлікту особисто чи завдяки безпілотникам деякі озброєння, що мали бути відведені звідти, з обох сторін.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Проте домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень – у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька, поблизу аеропорту, і в селі Широкині, контроль за яким відкриває чи блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.