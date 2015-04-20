Дипломат: Путін і надалі буде дестабілізувати ситуацію в Україні

Так прокоментував очільник "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко прокоментував виступ президента Росії під час прямої лінії в телеефірі, передає ТСН.

"Я думаю, можна з великою впевненістю говорити, що Путін і надалі робитиме те, що в нього найкраще виходить. Він дестабілізуватиме ситуацію в Україні військовими, терористичними, підривними методами. І намагатиметься закріпити певні успіхи в цьому, якщо він їх досягатиме, дипломатичними методами. Наприклад, відмову від якихось елементів євроатлантичної інтеграції, запровадження певних формул у мовній політиці, легітимізація бойовиків і терористів, як місцевої влади на Донбасі", - зазначив дипломат.

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За його словами, Україні варто аналізувати не слова а дії Путіна.

"Поки він (Путін - УНІАН) має політичну волю ставити під загрозу життя і благополуччя росіян, він це робитиме. Він гратиметься. Нам не треба аналізувати його слова. Треба аналізувати його дії", - наголосив Яременко.