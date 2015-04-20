Балога: Сакварелідзе повинен розповісти, хто пропонував йому 10 мільйонів доларів

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він вважає, що українці усі разом мають вимагати від пана Сакварелідзе назвати прізвище того, хто може собі дозволити щомісяця платити чиновнику десятки мільйони доларів. І найголовніше - за які саме послуги?

На думку народного депутата, якщо ж заступник Генпрокурора відмовиться назвати прізвище, народ має всі підстави підозрювати, що це публічна оферта, а не правоохоронна діяльність.

Читайте такожЗаступник генпрокурора визнав, що незадоволений своєю зарплатою в 6 тисяч гривень

«Корупція завжди має конкретне прізвище. Побороти її можна лише вивівши на світло тих, хто за нею стоїть. А публічність - найкращий союзник у таких справах. Перший крок пан Сакварелідзе уже зробив, за що йому честь і хвала. Але, якщо не зробить другий крок, ця історія виглядатиме як блеф», - зазначив Віктор Балога.