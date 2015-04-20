Світові конгреси українців і кримських татар закликають до об'єднання

«Умови, що склалися, а також історія двох наших народів – кримськотатарського та українського, вказують на те, що між двома нашими народами повинні бути встановлені більш тісні взаємини», – зазначають представники руху опору, повідомляє Крим.Реалії.

На думку координаторів руху опору, створення єдиної контактної робочої групи сприятиме розробці спільних проектів кримськотатарського і українського народів та їх реалізації.

Читайте такожВсесвітній конгрес кримських татар планують провести влітку в ТуреччиніКоординатори «Руху опору кримських татар» не виключають і своєї участі в можливій спільній українсько-кримськотатарській контактній робочій групі Всесвітніх конгресів двох народів.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині з 31 липня по 2 серпня планується проведення Світового конгресу кримських татар. Рішення про організацію конгресу ухвалили за підсумками засідання платформи кримськотатарських організацій Туреччини, яке відбулася в Анкарі на початку квітня.