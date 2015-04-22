В АП запропонували шахтарям долучитися до розробки концепції реформування вугільної галузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

"Під час дискусії ми обговорювали питання того, що в коаліційній угоді вказаний підхід щодо підтримки та реформування вугільної промисловості. Шахтарі вимагають, щоб ці підходи були реалізовані і Кабінетом міністрів, і Верховною Радою. На цій зустрічі був присутній перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості, який довів до шахтарів, що розроблена концепція реформування вугільної промисловості, і запропонував представникам профспілок приєднатися до опрацювання цієї концепції для того, щоб вийти на реалізацію конкретної програми", - розповів Ковальчук.

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Разом з тим, перший заступник глави АП висловив впевненість, що протягом певного терміну часу профільне міністерство відпрацює відповідну програму і вона буде затверджена Кабінетом міністрів, і потім буде успішно реалізовуватись.

За його словами, також відповідні рішення повинна прийняти Верховна Рада, тому що основна концепція, яка розглядається сьогодні щодо реформування вугільної промисловості, фокусується на забезпеченні коштів, які виділені не стільки на погашення заборгованостей з заробітної плати, а якраз на забезпечення сталої роботи перспективних шахт. "Зрозуміло, що все одно буде розглядатися питання і про консервацію або закриття збиткових шахт, але... з розумінням того, що необхідно забезпечити відповідні соціальні гарантії", - повідомив Ковальчук, додавши, що АП очікує ефективних дій з боку уряду для вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні шахтарі проводять у Києві акцію протесту.