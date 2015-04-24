Порошенко не виключає введення воєнного стану в разі атаки бойовиків

Президент України Петро Порошенко запевняє, що Збройні сили України чітко дотримуватимуться Мінських домовленостей і не будуть йти в наступ, але в умовах наступу бойовиків не виключає запровадження воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Пропагандистськими методами сьогодні робляться заяви про те, що начебто Збройні сили України готуються до наступу. Я хотів би запевнити вас, що Збройні сили України і я як верховний головнокомандувач Збройних сил даємо абсолютно чіткі гарантії - ми будемо неухильно дотримуватися Мінських домовленостей, ми не перейдемо в наступ, ми будемо жорстко виконувати всі взяті на себе зобов'язання, але, разом з тим, ми зобов'язані захистити мирну працю, мирних громадян, і якщо українські війська будуть атаковані, ми зможемо зробити все можливе для того, щоб забезпечити їх захист", - наголосив глава держави.

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За словами Порошенка, в умовах атаки з боку супротивника "негайно буде запроваджено воєнний стан, я внесу до парламенту відповідний законопроект і країна дуже швидко перейде на військові рейки, тому що питання захисту суверенітету і територіальної цілісності, за великим рахунком, незалежності нашої держави є моїм прямим конституційним обов'язком".