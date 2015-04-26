У вбитого Калашникова міліція виявила конверти з тисячами доларів і дорогі машини (відео)

Під час обшуку квартири вбитого екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова правоохоронці знайшли гроші, елітні рушниці, а в його гаражах - дорогі машини.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Ольга Василевська.

У квартирі Калашникова знайшли безліч конвертів з грошима по 1-2 тисячі доларів. Причому він ховав їх де завгодно - між книгами, на шафах та в інших місцях.

Читайте такожТурчинов розказав, кому вигідні вбивства Бузини і Калашникова Крім того, вдома у нього було близько 20 різних елітних мисливських рушниць, наприклад марки Benelli.

Також у нього в гаражах знайшли Mercedes-Benz G55, Aston Martin і Rolls-Royce 2013 року випуску.