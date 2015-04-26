У вбитого Калашникова міліція виявила конверти з тисячами доларів і дорогі машини (відео)
00:51, 26 квітня 2015Політика
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У Калашникова вдома знайшли безліч конвертів із грошима.
Міліція провела обшук у вбитого екс-регіонала / Фото УНІАН
Під час обшуку квартири вбитого екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова правоохоронці знайшли гроші, елітні рушниці, а в його гаражах - дорогі машини.
Про це повідомляє кореспондент ТСН Ольга Василевська.
У квартирі Калашникова знайшли безліч конвертів з грошима по 1-2 тисячі доларів. Причому він ховав їх де завгодно - між книгами, на шафах та в інших місцях.
Читайте такожТурчинов розказав, кому вигідні вбивства Бузини і Калашникова Крім того, вдома у нього було близько 20 різних елітних мисливських рушниць, наприклад марки Benelli.
Також у нього в гаражах знайшли Mercedes-Benz G55, Aston Martin і Rolls-Royce 2013 року випуску.
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