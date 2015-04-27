Чичваркін: у Путіна в Україні є дві задачі, жодну з яких він не виконав

Таку думку висловив відомий російський бізнесмен-емігрант Євген Чичваркін в інтерв'ю виданню Апостроф.

"Насправді, він (Путін - ред.) дуже хоче захопити Київ. У нього параноїдальна ідея, що він - обраний Богом Володимир Другий. Він хоче заново «охрестити» всю Русь і так далі. Він не мислить категоріями жоднієї з точних наук, він просто думає, що у нього є місія, до якої його веде сам Господь. Ця місія - об'єднання всіх земель, які вважаються російськими. Тобто, якщо Україна здасться легко, я не здивуюся, якщо Білорусь, північний Казахстан або якась з Балтійських країн стане наступною", - сказав Чичваркін.

Читайте такожКолишній посол США в Росії вважає головним завданням Путіна стан "ні війни, ні миру"На його думку, завданням-мінімум для Путіна є сухопутний коридор в Крим, а завданням-максимум - "відтяпати" пів-України".

"Завдання-мінімум не виконано тому, що люди з оточення Путіна мають економічні інтереси по світу. Втім, мені здається, що він не залишить цю ідею просто так. Він не буде сидіти, склавши руки. Він буде намагатися дестабілізувати ситуацію. Зараз же ніхто не каже: «Заберіть Донбас назад». З урахуванням того, що останнім часом говорять про нові санкції, про те, що потрібно готуватися до гіршого, наступ може початися. «Партія війни» по-іншому не може жити. Він вже ступив на цю слизьку стежку. Його рейтинг до Олімпіади був набагато менше 50%, люди від нього втомилися капітально", - вважає Чичваркін.