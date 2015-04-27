У «Роскомнагляді» заявили, що мовлення каналу ATR припинили через заяву власників

Про це заявив голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров, передає Радіо Свобода.

За його словами, засновники каналу подавали документи чотири рази, але щоразу вони «були некомплектними».

«Кожен раз це супроводжувалося галасом і піар-кампанією. Припинення мовлення телеканалу відбулося з ініціативи власників, які подали заявку. Ніхто їх вимикати не збирався», – заявив Жаров.

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Наразі представники телеканалу ATR не коментували цю заяву.

З 1 квітня телеканал ATR припинив мовлення. До кінця березня йому не вдалося зареєструватися як ЗМІ, згідно з російським законодавством.

Телекомпанія кілька разів подавала документи у «Роскомнагляд», але їх повертали назад з різних причин.

Відразу після припинення мовлення кримськотатарського телеканалу ATR 1 квітня, «влада» анексованого Криму виступила з ініціативою створення громадського кримськотатарського телебачення. Вони вважають, що це сприятиме реалізації права кримських татар на отримання правдивої інформації.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія виділить понад 3 мільйони доларів на запуск пропагандистської заміни ATR.