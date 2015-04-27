Юнкер пояснив умову прийняття українців до "європейської сім'ї"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав по завершенню 17-го саміту Україна-ЄС сьогодні у Києві.

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«Дуже важлива річ у запровадженні реформ – це боротьба з корупцією, тому що якщо українські громадяни хочуть жити в ліпшій країні і в європейській родині, вони мають жити в умовах, вільних від корупції. І це дуже важлива річ не тільки для України, але і для європейців», - заявив він.