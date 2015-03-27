Представництво ЄС: війна і окупація - не перешкода для скасування візового режиму

Як повідомляє "ЄвроПравда", про це заявив керівник політичного відділу Представництва ЄС в Україні Ханнес Шрайбер під час круглого столу, присвяченого скасування візового режиму.

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"Часто запитують, чи може мати місце візова лібералізація для громадян України в ситуації, коли йде війна і поки окупований Крим... Але є приклади (схожих рішень) у Європі", - заявив він.

Ханнес Шрайбер нагадав, що протягом десятиліть після вторгнення турецьких військ, Північний Кіпр знаходиться поза контролем центральної влади. Тим не менше, ЄС дозволяє вільно подорожувати жителям окупованої території. "Частина Кіпру окупована протягом десятиліть, але кіпріоти з Північного Кіпру, які мають кіпрські паспорти, можуть подорожувати по Європі", - підкреслив він.

У той же час представник Євросоюзу підкреслив, що це не означає автоматичної згоди ЄС на скасування віз, нагадавши про зобов'язання України по виконанню плану дій візової лібералізації.

"Ми (представники ЄС) не можемо закрити очі на все лише тому, що ми дуже любимо Україну. План дій з візової лібералізації - це технічне завдання. Його треба виконати, щоб рухатися далі (до скасування віз)", - пояснив дипломат.