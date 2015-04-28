Кернес вступив з Аваковим у "Facebook-битву"

Про це він написав у соціальній мережі.

«Кримінальна справа проти мене зараз знаходиться в Київському районному суді міста Полтави. І я вважаю, що тільки суд може розібратися з усіма обставинами цього цілком сфальсифікованого кримінального переслідування», - написав Кернес.

«Я впевнений, що Аваков, використовуючи своє службове становище міністра МВС, своїми «постами» в Facebook намагається чинити тиск на суд. Але так само я впевнений і в іншому – в тому, що суд розбереться з усіма обставинами справи, дійде висновку, що в кількох томах кримінального провадження немає жодного доказу моєї провини чи провини моїх охоронців, і, як наслідок, винесе справедливий вердикт», - заявив мер Харкова.

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Раніше повідомлялося, що глава МВС України Арсен Аваков у Facebook висловив думку, що неявка мера Харкова Геннадія Кернеса на засідання суду в Полтаві є приводом для прокуратури звернутися з проханням змінити запобіжний захід на арешт або "жорстку підписку про невиїзд".

У вівторок, 28 квітня, у Полтаві відбулося перше судове засідання у справі Кернеса, обвинуваченого у викраданні і тортурах. Суд переніс засідання на 18 травня через неявку Кернеса, який зараз нібито лікується в Італії.