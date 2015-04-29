Афганський моджахед: Україна може перемогти Росію, але потрібні відвага та єдність

Таку думку висловив афганський моджахед Саєд Касем Музафарі в інтерв'ю Радіо Свобода.

"З ресурсами, які є в України, ви можете ще впевненіше (ніж Афганістан - ред.) їх перемогти, але для цього потрібні відвага і також українці повинні бути єдиними. Ви маєте стояти разом. Сама наша об’єднаність у час війни тоді сприяла нашому успіху – тобто, будьте єдиними і не допускайте, щоб якісь шпигуни могли вас роз’єднати", - сказав Музафарі.

Читайте такожЯрош назвав провокацією оточення бази Правого сектора бійцями ЗСУКрім того, Музафарі додав, що допомогу від Заходу вони почали отримувати тільки коли "показали, що можуть протистояти" і висловив бажання допомогти Україні.

"Інші країни нам допомагали, як от Іран, Пакистан і Америка, і ми їм вдячні за це і почуваємося зобов’язаними. Ми б і самі якось хотіли би допомогти Україні, адже менша країна опинилася під агресією великої нахабної країни і ми б якось хотіли допомогти українцям захищати свою батьківщину. Бо Іслам каже, що треба допомагати слабшій і біднішій країні, яка протистоїть комусь сильнішому за неї", - наголосив Музафарі.