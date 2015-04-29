Правий сектор збирається пікетувати Адміністрацію Президента (уточнена)

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

“Правий сектор” оперативно повідомляє, що за достовірною інформацією влада готує масштабну провокацію, проти добровольців. Тому ми, задля попередження подібних операцій проти наших побратимів, усього добровольчого руху України, збираємося під стінами Адміністрації Президента з боку вул.Інститутцької сьогодні 29 квітня о 12 годині", - сказано в повідомленні (орфографію збережено - ред.).

Читайте такожЯроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ Учора в ПС повідомили про оточення бази в Пісках підрозділами Збройних сил України. За уточненою інформацією, заблокована база розташована в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області, куди були виведені підрозділи ДУК ПС з Пісків.

За словами Дмитра Яроша, база була блокована без всяких попереджень підрозділами десантників 25- і 95-й бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням.

"Були виставлені блок-пости молодих, тільки мобілізованих солдатів. Вони зупинили одну з наших машин, і зажадали від бійців здати зброю. На мій дзвінок начальник Генерального штабу Віктор Муженко відразу не відповів і ми не змогли негайно обговорити ситуацію. Хоча було очевидно, що без наказу Генштабу ця операція не могла бути проведена", - заявив він.

Раніше, 10 квітня, Добровольчий український корпус "Правого сектора" заявив про відвід бійців від лінії зіткнення у зоні АТО у зв’язку із підготовкою входження підрозділів до Збройних сил України.

11 квітня ЗМІ повідомили, що ДУК ПС повністю вийшов з Пісків.

17 квітня інформацію про виведення ДУК з Пісків підтвердив речник АТО Андрій Лисенко.