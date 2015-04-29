Міноборони закликало всі батальйони увійти до складу ЗСУ

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті відомства.

«Керівництво Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних сил України з усією повагою ставляться до мужніх бійців добровольчих батальйонів, які стали на захист Батьківщини. Їхні самовідданість та вмотивованість поза будь-якими сумнівами», - зазначив міністр.

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«Разом з тим, діяльність будь-якого збройного формування повинна бути врегульована у рамках законодавчого поля. Тож закликаю усіх добровольців у найкоротший термін зробити свій вибір та долучитися до силового блоку країни: від цього залежить майбутнє нашої держави», - заявив Полторак.

На його переконання, «лише об’єднавшись в одну потужну силу, ми зможемо ефективно протистояти кожному противнику, який вирішить зазіхнути на свободу та територіальну цілісність України».