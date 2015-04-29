Частина "Правого сектора" заявляє про відмову приєднатись до ЗСУ

Про це повідомляє Громадське.Запоріжжя з посиланням на командира 5-го окремого батальйону ДУК ПС "Подолянина".

Командир 5-го окремого батальйону ДУК також підтвердив, що за три дні базу ДУК розблокують.

Читайте такожУ Києві кілька сотень бійців "Правого сектора" мітингували під вікнами АП (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної і 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази "ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Разом з тим відома українська блогерка, боєць Правого сектору Олена Білозерська заявила, що солдатів, які блокували базу ДУК ПС, дезінформували, ніби "Правий сектор" збирається "йти скидати Порошенка".

"Армійці, які оточили нашу базу, що знаходиться на межі Дніпропетровщини і Донеччини - не ті, з якими ми пліч-о-пліч пройшли рік війни, а нові, новопризвані. Вони майже нічого не знають про ДУК ПС, і їх накрутили, що ми нібито збираємося йти на Київ скидати Порошенка. Про це стало відомо з розмов наших хлопців з солдатами", - повідомила вона.

У свою чергу у Міністерстві оборони України запевнили, що заяви стосовно ситуації з "Правим сектором" можуть бути передумовами для збройних провокацій перед травневими святами.

Так, сьогодні, 29 квітня, близько 300 представників "Правого сектору" провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їхнього батальйону в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента України запевнили, що питання входження добровольчого українського корпусу "Правий сектор" окремим підрозділом до складу Збройних сил України вирішено.



