Фірташ визнав, що підтримував Кличка напередодні президентських виборів
Бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що підтримував кандидатуру Віталія Кличка у президенти України.
Як повідомляє INSIDER, про це Фірташ заявив на засіданні суду у Відні.
"У 2012 році я зрозумів, що Янукович не буде робити реформи. Я подумав, що потрібен новий кандидат на 2015 рік... я знайшов такого кандидата. Це був Віталій Кличко", - сказав Фірташ.
На запитання судді, чи фінансував він Віктора Януковича, Фірташ відповів: "Ні".
Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань (ФБР), поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави в 125 млн. євро.
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Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. Напочатку квітня в США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.
30 квітня у Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам Фірташа.