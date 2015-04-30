У Відні суд допитав Кличка у справі Фірташа

Як повідомляє INSIDER, перед початком допиту в режимі відео-конференції суд попросив громадськість залишити приміщення.

За даними видання, допит тривав менше 20 хвилин.

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Нагадаємо, зважаючи на те, що Кличко займає вагому політичну посаду в Україні, і його висловлювання можуть вплинути на політичну ситуацію в країні, його вирішили допитувати в закритому для громадськості режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, у Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам Фірташа.

Варто зазначити, що Фірташ відмовився від добровільної екстрадиції в США, так як для екстрадиції "є політична мотивація".

Першим свідком, який повинен виступити на суді по справі Фірташа у Відні, виявився Кравчук.

Довідка УНІАН. Дмитро Фірташ був затриманий 12 березня 2014 року австрійськими правоохоронцями у Відні за запитом ФБР. Він звинувачується в США у хабарництві і створенні злочинного співтовариства. 21 березня 2014 року, через дев'ять днів після арешту, Фірташ був випущений на свободу під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро. Він вільно пересувається по Відню, але не має можливості покинути країну.