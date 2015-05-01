Міліція під тиском відпустила затриманих нападників на акцію анархістів (відео)

Відеозапис події опублікувало Громадське ТБ.

На відео видно затримання кількох осіб, які, як повідомляють журналісти брали участь у спробі нападу на анархістів. Потім підійшли невідомі чоловіки (як пише Громадське, вони приїхали на автомобілі BMW X5, з наліпкою «Правий сектор» замість номеру державної реєстрації), відтіснили міліціонерів і забрали затриманих, які назвалися "автономними націоналістами".

Затримані поскаржилися, що міліція "в'яже нормальних пацанів".

В МВС тим часом спершу заперечували, що когось затримували і відпускали, а потім повідомили, що "доправили кількох осіб з неадекватною поведінкою до Подільського райуправління столичної міліції для перевірки. Після встановлення особи кожного з чоловіків, їх було відпущено".

Читайте такожНа анархістів у Києві напали "автономні націоналісти" (фото)Сьогодні близько 150 активістів лівих рухів, ЛГБТ-спільнот та анархістів пройшли вулицями Подолу. Вони протестували проти соціальної політики влади та закликали до солідарної боротьби з експлуатацією та пригніченням.

В сквері біля кінотеатру «Жовтень» активісти організували невеликій мітинг, на якому закликали усіх трудящих приєднатися до солідарної боротьби із «антисоціальниим Трудовим кодексом».

По закінченню мітингу, коли колона організовано залишала сквер, на вулиці Костянтинівській на них напала група з 20-30 молодиків, які назвали себе «автономними націоналістами».

Міліції вдалось запобігти бійці між двома групами.