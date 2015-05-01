Бойовики заявляють, що знають дату наступної зустрічі у Мінську

Про це заявив представник "ДНР" у контактній групі Денис Пушилін, пише "Українська правда".

"Це буде дуже велика зустріч. У ній візьмуть участь представники усіх сторін", - каже Пушилін.

Також Пушилін заявив, що вже знайдено "компромісні рішення з усіх спірних питань".

Представник України у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що 28 квітня сторони "домовилися про створення робочих підгруп", узгоджені кандидатури членів у групи, а також запропоновані кандидатури їх керівників.

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Так, керівником робочої групи з безпеки пропонується призначити главу СММ ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана, керівником группи з політичних питань - посла П'єра Мореля, керівником групи з економічних питань - Томаса Мирова, тимчасовим керівником группи з гуманітарних питань - Хайді Тальявіні.

"Протиріччя там одне і головне: ми категорично наполягаємо на тому, щоб ці групи були побудовані за принципом контактної групи, що на чолі цих груп мають бути представники від ОБСЄ. Але ми не домовилися, тому перенесли це питання. Представники "ДНР" та "ЛНР" нам мають дати відповідь", - заявив Кучма.