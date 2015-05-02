Кіхтенко: замість демілітаризації слід посилити оборону Широкиного

Про це він повідомив 1 травня в ході прес-конференції в Маріуполі, передає Hromadske.TV.

"Треба питання Широкиного залишити, на сьогоднішній день, в тому вигляді, як воно є. Слід посилити оборону і угруповання підрозділів, які знаходяться там", - зазначив Кіхтенко.

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Він також пообіцяв обговорити це питання з військовим керівництвом.

Раніше представники України та Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі погодилися про необхідність демілітаризації Широкиного.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, українські військові зможуть відійти від Широкиного в тому випадку, якщо в ньому буде постійно діяти пункт спостерігачів ОБСЄ, а село візьме під контроль міліція.