Кіхтенко: замість демілітаризації слід посилити оборону Широкиного
Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко заявив, що на даний момент з Широкиного потрібно не відводити війська, а зміцнювати там оборону.
Про це він повідомив 1 травня в ході прес-конференції в Маріуполі, передає Hromadske.TV.
"Треба питання Широкиного залишити, на сьогоднішній день, в тому вигляді, як воно є. Слід посилити оборону і угруповання підрозділів, які знаходяться там", - зазначив Кіхтенко.
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Він також пообіцяв обговорити це питання з військовим керівництвом.
Раніше представники України та Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі погодилися про необхідність демілітаризації Широкиного.
За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, українські військові зможуть відійти від Широкиного в тому випадку, якщо в ньому буде постійно діяти пункт спостерігачів ОБСЄ, а село візьме під контроль міліція.