«Опозиційний блок» та КПУ подали заявки на проведення у Києві масових заходів до Дня Перемоги

18:49, 05 травня 2015
Політика
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У Києві 9 травня планується проведення низки масових заходів, які організовують як міська влада, представники громадських організацій, так і партія «Опозиційний блок» та Комуністична партія України.

день победы / ru.molbuk.ua

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА.

Так, як повідомлялось і раніше, партія «Опозиційний блок» має намір провести акцію з нагоди «70-річчя Великої Вітчизняної війни», заявивши попередньо про участь в ній 20 тис. осіб. Акція розпочнеться о 10.00 та планується, що буде завершена до 14.00.

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Комуністи подали заявку на проведення заходу, присвяченого «70-й річниці Перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні», яку організовують у парку Вічної слави. Заявлено участь 2 тис. осіб. Захід триватиме з 10.30 до 12.00.

Крім того, Організація ветеранів України проведе 9 травня ходу від Меморіального комплексу «Національний музей Великої вітчизняної війни» до скульптурно-архітектурної композиції «Форсування Дніпра». Передбачається, що участь в акції візьмуть також 2 тис. осіб. Триватиме захід з 11.00 до 13.00.

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Цього ж дня благодійний фонд «Ноги голуба», об’єднання військово-історичних реконструкторів України на мототреку «Пирогів» проведуть військово-історичний фестиваль «Перемога.UA». Планується залучити до заходу 2 тис. учасників. Фестиваль триватиме з 11.00 до 21.00.

Крім того, КМДА отримала заявку на проведення у місті 9 травня (з 9.00 до 16.00) велочемпіонату, який ініціює міська федерація велосипедного спорту.

9-10 травня в акваторії р.Дніпро (навпроти Дніпровської набережної) відбудуться спортивні змагання, організовані фундацією «Гуртом» та Кубком Вадима Гетьмана.

Крім того, напередодні, 8 травня, у Парку Вічної Слави (на розі алеї Героїв Крут і вул. Лаврської) о 19.00 передбачене відкриття фотопанно «Наш полк».

Згідно з повідомленням управління КМДА, влада міста 9 травня організовує: культурно-мистецьку програму «Не зникне в пам’яті людській великий подвиг нашого народу» на Співочому полі; концертну програму «Пісні Перемоги» біля Національного музею ВВВ; відбудеться запалення Вогню Вічної Слави та покладання квітів до скульптурної композиції «Форсування Дніпра», а також урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам’ятника Миколі Ватутіну, могили Невідомого солдата.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко встановив ювілейну медаль "70 років Перемоги над нацизмом".

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