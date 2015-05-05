Україна рішуче закликає Росію звільнити Савченко та інших політичних заручників - заява МЗС
Міністерство закордонних справ України обурене рішенням Слідчого комітету РФ продовжити терміни попереднього слідства у справі народного депутата України Надії Савченко ще на півроку, до 13 листопада.
Про це йдеться в заяві МЗС України, яка є в розпорядженні УНІАН.
«Такий крок російської влади виходить за елементарні межі моралі, гуманності та справедливості. Він є черговим свідченням відсутності будь-яких доказів на підтвердження абсурдних та безпідставних звинувачень проти Надії», - йдеться в заяві і підкреслюється, що «Російська Федерація послідовно демонструє неготовність виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями «забезпечити звільнення та обмін усіх заручників та осіб, що незаконно утримуються, за принципом «всіх-на-всіх». Москва також цілковито ігнорує численні заклики міжнародного співтовариства звільнити Надію Савченко, а також інших громадян України, які незаконно затримані та утримуються під вартою на території Росії».
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У заяві МЗС вкотре наголошує на нехтуванні російською стороною того факту, що Савченко наділена міжнародним імунітетом як член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи.
«Україна рішуче закликає Російську Федерацію звільнити Героя України та інших політичних заручників, а також забезпечити повну реалізацію решти взятих на себе у Мінську зобов’язань», - підкреслюється в заяві.
Як повідомляв УНІАН, слідчий комітет Росії продовжив слідство у справі Савченко до 13 листопада.