Суд в РФ залишив за гратами українського активіста, якого звинувачують у підготовці терактів у Криму

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу суду.

Таким чином, суд відхилив скаргу адвоката, яка просила звільнити свого підзахисного з СІЗО. Кольченко залишиться під вартою до 16 травня.

Кримський антифашист і соціальний активіст Олександр Кольченко був заарештований у Сімферополі у травні 2014 року і етапований до СІЗО «Лефортово» в Москву.

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Слідчі ФСБ звинувачують його, а також ще трьох мешканців Криму, в тому числі українського режисера Олега Сенцова, в організації та участі у терористичному співтоваристві, підготовці теракту та незаконному обороті зброї. В Україні Кольченко і Сенцова вважають політв'язнями і вимагають їх звільнення.