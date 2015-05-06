Клімкін обговорив з конгресменами США ситуацію на Донбасі та надання Україні військової допомоги

03:57, 06 травня 2015
Політика
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Глава МЗС Павло Клімкін провів зустріч з конгресменами США Джо Вілсоном, Рідом Рібл і конгресвумен Мадлін Бордалло, що представляють Комітети з питань збройних сил і закордонних справах Палати представників.

УНИАН

Про це повідомляє прес-служба українського відомства.

Головна увага була приділена обговоренню ситуації на Донбасі і питання надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

"Сторони дійшли згоди, що забезпечення трансатлантичної солідарності є ключовою умовою для якнайшвидшого розв'язання конфлікту на Донбасі", - зазначили в прес-службі.

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У свою чергу Павло Клімкін написав у своєму Twitter, що конгресмени підтримують Україну.

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