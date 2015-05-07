Шкіряк про свою відставку: якщо Аваков чи Яценюк скажуть мені піти, я невідкладно подам заяву

В.о. голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк готовий піти у відставку, якщо з такою ініціативою виступлять прем'єр-міністр Арсеній Яценюк чи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шкіряк заявив під час брифінгу.

На запитання щодо участі в евакуації українців з Непалу Катерини Храмової, яку називають цивільною дружиною Шкіряка, він відповів, що вона в поїздці перебувала за власний рахунок і брала участь у рятувальній операції з огляду, зокрема на її досвід і знання східних практик. «Я взяв на себе відповідальність, і вона полетіла разом з нами. Так само, як взяв відповідальність за тих журналістів, які були на борту», - сказав Шкіряк.

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«Якщо міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк скажуть мені піти, я невідкладно подам заяву і піду у відставку», - сказав він і додав, що його в ДСНС не тримає нічого, крім бажання змінити систему управління та поновити все те, що «стільки десятиліть тут гнило».