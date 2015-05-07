Подруга Шкіряка запевняє, що їздила рятувати українців з Непалу за свій рахунок

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на її сторінці в Facebook.

"Сьогодні нарешті наш "злощасний літак" повернувся з "благородною місією" з Катманду...Мені дуже шкода, що мій щирий порив допомогти людям, був так викривлено витлумачений для того, щоб зіпсувати репутацію Зоряна Шкіряка", - написала Храмова.

За словами Храмової, поїздка до Непалу була її особистою ініціативою, і всі витрати вона взяла на себе.

Читайте такожЗСУ проведуть аудит щодо доцільності відправки в Непал військового літака

"Хочу зазначити, що неодноразово була в Індії і знаю специфіку цієї країни, тому дуже добре розумію менталітет людей, які приїжджають в Непал...В Катманду знаходилася поруч з потерпілими, прибуваючи з ними в тісному контакті, підтримуючи їх фізичний стан і моральний дух. Спали ми на підлозі в спальниках без всяких зручностей, милися в туалеті без душу та гарячої води", - розповіла подружка Шкіряка.

Разом з тим, Храмову розчарував факт, що суспільство не оцінило її шляхетність і безкорисливість.

Варто зазначити, що заяву Храмової в журналістському середовищі сприйняли досить скептично.

Так, журналіст Владислав Бовсуновський на своїй сторінці в Facebook написав, що направив офіційний запит до ДСНС, щоб дізнатися, "на який рахунок, і яку суму грошей Катерина Храмова перевела за переліт" в Непал.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шкіряк взяв з собою Храмову, яку називають його цивільною дружиною, для участі в рятувальній операції українців з постраждалого від землетрусу Непалу. Шкіряк пояснив, що Храмова брала участь в операції як волонтер і людина, яка знає східні практики.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на евакуацію українців з Непалу витратили 7 млн грн.