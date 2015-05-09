Міжнародний бойкот параду в Москві демонструє підтримку України - Порошенко

Міжнародний бойкот параду на Червоній площі у Москві продемонстрував підтримку України світом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії складання військової присяги новобранцями окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України, що проходить у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни.

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Президент наголосив, що у боротьбі за незалежність Україну підтримує весь світ.

“Одним із проявів підтримки став широкий міжнародний бойкот сьогоднішнього параду на Червоній площі в Москві”, - сказав він.

Глава держави наголосив, що український народ по праву став учасником антигітлерівської коаліції, а Україна - членом ООН.