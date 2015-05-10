Ходорковський: Путіну для збереження влади потрібна заморозка конфлікту на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 10 травня. "Якщо хтось на Заході стверджує, що з нинішнім режимом в Кремлі можна досягти довгострокових угод, то він або дурень, або брехун", - сказав Ходорковський. На його думку, надія на компроміс досить примарна, оскільки російське керівництво веде себе непередбачувано, повідомляє DW.

Колишній російський підприємець не вірить у те, що конфлікт в Україні вирішиться в найближчому майбутньому. За його словами, Путін буде робити все для того, щоб російські громадяни, що воюють на сході України, залишалися там як можна довше, так як їх повернення становить небезпеку для його режиму. Тим не менш, як вважає Ходорковський, сепаратисти не стануть брати під свій контроль нові території. Він зазначив, що Путіну для збереження влади не потрібна ескалація конфлікту, а його заморожування.

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Ще одним пріоритетом Путіна, на думку Ходорковського, є провал демократичних перетворень в Україні. Адже в іншому випадку успіх київської влади міг би послужити прикладом і для Росії. Ходорковський також назвав неможливою мирну зміну влади в РФ. "Зміна режиму не відбудеться безкровно", - сказав він. За його словами, тисячі людей в Росії вже зараз розуміють, що повинні будуть відповісти за свої вчинки.