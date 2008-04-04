Медведєв і Путін не підуть на розрив договору з Україною - Гриценко

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що керівництво Росії не піде на розрив договору про дружбу і співробітництво з Україною

Про це він заявив на політичному ток-шоу «До бар`єру!» на телеканалі НТВ, темою якого була співпраця України та Росії з НАТО.

«Я впевнений в тому, що керівництво Росії, нинішній Президент і обраний, не допустить підтримки тих голосів, які лунають у Держдумі, і ніколи не підуть на розрив договору», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що в ст. 6 угоди сказано, що можна говорити про вихід з договору, якщо одна зі сторін підписала договір з недружніми державами.

«Я хотів би, щоб Державна Дума затвердила список цих держав, які вона зараховує до недружніх», - зазначив він.

Стосовно питання про намір України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що фактично цей план виконується в українській армії вже два роки.

«ПДЧ по суті передбачає піднесення своєї країни, армії до європейських стандартів, зокрема, в економічному та соціальному плані», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО висловив сподівання, що до моменту вступу України до НАТО більшість українців підтримають цей крок. Він також упевнений, що від вступу України до НАТО Росії буде тільки спокійніше.

«Ми вважаємо, що головна загроза зараз - це тероризм, безконтрольне переміщення небезпечних товарів, зокрема, зброї масового знищення», - наголосив голова комітету ВР.