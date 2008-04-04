Сюзанну Станік забрала швидка допомога

Сюзанна Станік, яку вчора своїм указом Президент України звільнив з посади судді Конституційного Суду, була госпіталізована.

Як повідомив "Коммерсанту-Україна" суддя КС у відставці Валерій Пшеничний, після того, як пані Станік дізналася про підписання Віктором Ющенком указу про її відставку, їй стало погано. "Сюзанну Романівну забрала швидка допомога прямо з приміщення Конституційного суду, і сьогодні, я думаю, з нею не вдасться поговорити", - розповів Пшеничний.

Між підписанням двох указів президента про відновлення Сюзанни Станік на посаді судді КС і про її звільнення минулои менше доби, відзначає видання. Перший указ під назвою "Питання С. Станік" був опублікований на офіційному сайті глави держави в середу увечері. Другий указ було оприлюднено вчора вранці: "У зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного суду ухвалюю: відмінити указ президента від 25 березня 2004 року `Про призначення С. Станік суддею Конституційного суду`".

Керівник служби секретаріату президента, який представляє інтереси глави держави у судах Руслан Кирилюк пояснив ЗМІ, що "Віктор Ющенко відмінив указ про призначення Сюзанни Станік від 2004 року, оскільки вона не прийняла присягу судді Конституційного суду". Обгрунтовуючи це твердження, пан Кирилюк нагадав, що, згідно з чинним законодавством, судді КС приймають присягу на засіданні Верховної ради у присутності президента, прем`єр-міністра і голови Верховного суду. "Відповідно до протоколу пленарного засідання Верховної ради від 22 квітня 2004 року тодішній президент Леонід Кучма не брав у ньому участі, - сказав Руслан Кирилюк.– Це означає порушення процедури ухвалення присяги. Таким чином, пані Станик не прийняла присягу судді Конституційного суду і не вступила на посаду".

Політичні супротивники Віктора Ющенка вважають, що "в останньому указі президента відсутнє правове обгрунтування". "Був Кучма в залі, не було Кучми в залі – Станік тривалий час працювала заступником голови Конституційного суду, ухвалювала рішення, одержувала зарплату. Крім того, факт її звільнення за порушення присяги судді КС в 2007 році свідчить, що на той момент президент визнавав вступ її на посаду, - заявила народний депутат Олена Лукаш (Партія регіонів).– В цьму випадку у мене є всі підстави вважати, що наш президент не має права виконувати свої обов`язки за станом здоров`я, оскільки в одній голові не може бути такого плюралізму думок".

Соратники глави держави вважають, що, звільнивши пані Станік, він створив небезпечний прецедент. "Формально у президента була підстава підписати указ відносно пані Станік, але тим самим він підставив під удар інших суддів КС, які були приведені до присяги за подібних обставин", - сказав народний депутат Тарас Стецьків (НС-НУ).