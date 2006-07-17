Закаєв спростовує чутки, що українці нібито допомагають чеченцям

Міністр закордонних справ невизнаної республіки Ічкерія, який перебуває у вигнанні, Ахмед ЗАКАЄВ спростовує чутки про те, що чеченським бойовикам нібито допомагають українці. Про це А.ЗАКАЄВ сказав в інтерв`ю тижневику «Профиль», опублікованому сьогодні.

Так А.ЗАКАЄВ прокоментував журналу звинувачення російських ЗМІ, що нібито в Криму під прикриттям кримських татар проходять навчання чеченські бойовики.

Говорячи про те, чи беруть участь громадяни України в антиросійських діях у Чечні, А.ЗАКАЄВ зазначив: «Це триваюча пропаганда з демонізації чеченців як нації, як народу. І, звичайно ж, в першу чергу — це спроба вбити клин між народами України і Чечні».

«Історично склалося так, що чеченці і українці не один раз надавали один одному життєво важливу підтримку. Це було тоді, коли за рішенням Сталіна морили Україну голодом — багато українців тоді було перевезено до Чечні. Це було за часів депортації чеченського народу в Казахстан, коли і українці опинилися там же. І в першій війні за незалежність від Росії, в 1990-х, ми одержали підтримку від наших українських братів», нагадав А.ЗАКАЄВ.

«Але на сьогоднішній день, і я це достовірно знаю, ніхто з України не перебуває в лавах чеченського опору і не бере участі у ньому. В основному сьогоднішній опір в Чечні і на Північному Кавказі складається з представників народів Північного Кавказу і самої Росії», додав А.ЗАКАЄВ.